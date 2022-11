Antonella Fiordelisi ha cercato il conforto di Antonino Spinalbese al GF Vip e Edoardo Donnamaria è andato su tutte le furie.

Dopo la diretta del GF Vip dove ha avuto un faccia a faccia con il suo ex, Gianluca Benincasa, Antonella Fiordelisi si è confidata con Antonino Spinalbese in disparte rispetto agli altri concorrenti (i due erano infatti chiusi nel magazzino della Casa). Edoardo Donnamaria, che si è avvicinato sempre di più a Antonella nelle ultime settimane, ha cercato di origliare e si è sfogato con gli altri inquilini.

“Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera. Una cosa che non succederà mai però…”, ha tuonato, e ancora: “Io posso essere comprensivo e tutto però c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino. Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui.”

Edoardo Donnamaria: lo sfogo contro Antonella e Antonino

Dopo l’incontro avuto con il suo ex al GF Vip, Antonella Fiordelisi è apparsa visibilmente provata e nelle ultime ore ha parlato della questione con Antonino Spinalbese, affermando di essere dispiaciuta per il suo ex fidanzato. La questione ovviamente non ha mancato di mandare su tutte le furie Edoardo Donnamaria, che proprio al GF Vip ha stretto un importante legame con Antonella. In tanti si chiedono se la vicenda tra i due avrà ulteriori sviluppi e se il concorrente continuerà a provare gelosia nei confronti di Antonino Spinalbese (che nel frattempo ha precisato di considerarsi soltanto un buon amico per la sua coinquilina).

