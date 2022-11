Durante l’ultima diretta al Grande Fratello Vip Pamela Prati si è scagliata contro il conduttore Alfonso Signorini.

Pamela Prati si è sfogata durante l’ultima diretta del GF Vip affermando di sentirsi esclusa dagli altri concorrenti e scagliandosi persino contro il conduttore Alfonso Signorini che, a suo dire, non l’avrebbe neanche salutata. “Non mi hai neanche salutata stasera” ha dichiarato la showgirl visibilmente infastidita, e ancora: “Voglio andare a casa”.

Pamela Prati: lo sfogo contro Alfonso Signorini

Pamela Prati è finita in nomination al GF Vip e se l’è presa con il conduttore Alfonso Signorini e con gli altri concorrenti, che l’avrebbero fatta sentire esclusa. La showgirl ha ammesso che non le dispiacerebbe tornare presto a casa e in tanti si chiedono se sarà lei la prossima a lasciare definitivamente il reality show. Signorini, per consolare la showgirl dopo il suo sfogo, le ha permesso di parlare con Marco Bellavia, che era presente in studio.

“Ci vediamo fuori” ha detto la showgirl al suo ex inquilino, che le ha risposto: “Rimarrai dentro per molto tempo” la replica. “Aspettami” ha continuato la Prati, “Vorrei vederti”. In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere se tra i due sboccerà qualcosa al di fuori della Casa, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

