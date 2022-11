Al podcast Muschio Selvaggio Fedez ha svelato di aver contattato il Ministro degli Esteri durante l’emergenza Coronavirus.

Fedez ha svelato per la prima volta perché, durante il lockdown del 2020, avrebbe provato a mettersi in contatto con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A quanto pare il rapper sarebbe stato contattato dalla cognata di Elon Musk (moglie di suo fratello Kimbal Musk) che su incarico del celebre imprenditore avrebbe voluto offrire all’Italia – e ad altri paesi meritevoli – alcuni materiali sanitari e respiratori che avrebbero potuto essere impiegati negli ospedali.

“Sono arrivato a tanto così da avere un rapporto con Elon Musk. Durante la pandemia, sono stato contattato dalla moglie del fratello. Perché anche il fratello è ricchissimo, ma ha catene di fast food o ristoranti, sta più nel mondo della ristorazione. E loro volevano donare, cioè Elon Musk voleva donare dei respiratori durante la pandemia, delle macchine, dei macchinari, e aveva mandato in esplorazione il fratello con sua moglie per vedere quale paese era più meritevole o aveva più bisogno. E invece che contattare il Ministro degli Esteri italiano hanno contattato noi“, ha svelato il marito di Chiara Ferragni a Muschio Selvaggio.

Fedez

Fedez e Elon Musk: la confessione

Fedez ha svelato che durante l’emergenza sanitaria del 2020 sarebbe entrato in contatto con la famiglia Musk per una presunta donazione che il celebre fondatore di Tesla avrebbe voluto fare ai paesi più meritevoli. Per ottenere il materiale in donazione il rapper avrebbe dovuto presentare alcuni moduli negli ospedali e per questo avrebbe cercato di mettersi in contatto con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. La questione però non sarebbe andata in porto.

“Mi hanno mandato dei questionari da far compilare agli ospedali. Io ci ho provato, ma ad un certo punto ho chiamato il Ministro degli Esteri e gli ho detto, zio, fai il tuo lavoro. Ovviamente i respiratori non ce li hanno mai dati, non sono mai arrivati”, ha concluso il rapper raccontando l’aneddoto ai fan.

