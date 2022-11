Carolina Marconi si è sfogata per le minacce e gli insulti ricevuti a causa delle sue affermazioni nei confronti di Marco Bellavia.

Carolina Marconi ha affidato ai social un suo sfogo dopo aver lasciato la casa del GF Vip. L’ex concorrente ha precisato perché avrebbe detto a Marco Bellavia di “non essere patetico” e ha espresso la sua sofferenza per le minacce di morte e gli insulti a lei rivolti via social.

“Marco Bellavia era un po’ giù, ci siamo trovati in camera e mi aveva confessato di voler andare via (…) io per spronarlo ed era la seconda volta che lo facevo gli dissi “Marco goditi questa esperienza, sei fortunato, hai un figlio fuori che ti ama, non entrare nel patetico, non fare il patetico, in quel momento credevo di parlare con una persona tranquilla, serena non potevo certo sapere che a distanza di alcuni giorni potesse crollare con tutti così profondamente”, ha precisato Carolina Marconi.

Carolina Marconi: la verità su Marco Bellavia

Carolina Marconi è finita nell’occhio del ciclone per alcune frasi da lei rivolte contro l’ex concorrente del GF Vip Marco Bellavia, che è stato oggetto di bullismo da parte degli altri concorrenti presenti all’interno della Casa.

Una volta lasciato il programma Carolina ha precisato che le sue intenzioni nei confronti del concorrente fossero quelle di rincuorarlo e, a seguire, ha anche espresso il suo sgomento e il suo rammarico per gli insulti a lei rivolti. Qualcuno sarebbe addirittura arrivato ad augurare all’ex gieffina che il tumore – da lei sconfitto dopo un anno di cure – si ripresentasse, e questa volta in forma letale. “Mi hanno augurato la morte, che il mio tumore possa tornare e questa volta essere letale nn ci potevo credere”, ha scritto Carolina nel suo sfogo via social.

