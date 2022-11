La giornalista Selvaggia Lucarelli si è sfogata via social per la situazione della sanità in Lombardia dopo il ricovero di sua madre per Covid.

Nelle scorse ore la mamma di Selvaggia Lucarelli è stata ricoverata a causa dei sintomi di Covid-19. La donna, affetta da Alzheimer, è incapace di parlare a causa della sua malattia e a quanto pare, finora, nessuno in ospedale si sarebbe preoccupato di fornire delucidazioni ai suoi familiari in merito al suo stato di salute. “È lì da sabato. Sabato ci dicono che le lastre sono ok, domenica che ha polmonite interstiziale. Allora mi preoccupo per la confusione e vado lì. Un medico ci dice che ha ossigeno al 50% e conferma l’infiammazione. ‘Però non abbiamo referto, non funziona la stampante'”, ha scritto nelle sue stories la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: la madre in ospedale

In tanti si sono uniti allo sfogo di Selvaggia Lucarelli, che in queste ore ha denunciato la difficile situazione in cui lei, i suoi familiari e soprattutto sua madre si sono trovati a causa della sanità in lombardia. La giornalista sarebbe riuscita – solo dopo molte insistenze – a parlare con uno dei medici che avrebbero preso in cura sua madre in ospedale e che le avrebbero fornito notizie sul suo ricovero. La donna, affetta da Alzheimer, è impossibilitata a palare.

“Sono la figlia di Nadia è ricoverata col covid, non ho notizie da ieri pomeriggio’. Pausa. ‘E che cosa vuole sapere?’. ‘Mah, se mi vuole dare due numeri del Lotto’, volevo rispondere. Fatto sta che mi dice tre parole tirate fuori con il forcipe: ‘Come ieri, né meglio né peggio. Magari domani facciamo ricovero’. ‘Ma si è liberato un posto in reparto?’. ‘Domani vediamo’. Fine”, ha scritto la giornalista nelle sue stories, riportando parte della conversazione da lei avuta con uno dei medici in ospedale. In molti, tra i suoi follower, hanno descritto vicende simili che li avrebbero visti protagonista in prima persona.

