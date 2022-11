Al Bano ha confessato di aver ricevuto una bolletta esorbitante e si è scagliato contro chi insinua che lui avrebbe denaro a sufficienza.

Al Bano Carrisi è tornato a parlare del caro energia e ha rivelato a I Lunatici di Rai Radio 2 di aver ricevuto bollette per una cifra pari a 340mila euro.

“È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse così. È un assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatico”, ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco, e ancora: “Sui social qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Questa è la cosa che più mi ha colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.

Albano Carrisi

Al Bano Carrisi: le bollette

Ancora una volta Al Bano Carrisi è tornato a sfogarsi sul caro bollette e sulla crisi economica che ha colpito l’Italia dopo i momenti più cruciali dell’emergenza Coronavirus. Il cantante di Cellino San Marco ha ammesso che le sue bollette sarebbero praticamente raddoppiate rispetto all’anno scorso e ha rivelato di essere arrivato a pagare 340mila euro.

Il cantante ha replicato inoltre contro coloro che hanno sempre liquidato la vicenda affermando che lui avesse abbastanza soldi da ignorare spese di questo tipo. La questione avrà ulteriori sviluppi? Non è la prima volta che Al Bano si esprime su tematiche di carattere sociale ed economiche.

