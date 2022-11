L’insegnante di Amici Alessandra Celentano ha svelato a Belve di non avere un partner amoroso da ben 13 anni.

Alessandra Celentano si è confessata senza filtri a Belve, e per la prima volta nel salotto tv di Francesca Fagnani ha confessato che non avrebbe rapporti intimi con un uomo da ben 13 anni. “Vedrà adesso quante proposte”, ha detto ironica la Fagnani. A seguire Alessandra Celentano ha parlato anche della sua maternità mancata e di una lite avuta in passato con Maria De Filippi.

Alessandra Celentano a Belve: la confessione

In passato Alessandra Celentano è stata sposata con Angelo Trementozzi e lei stessa ha confessato che il matrimonio sarebbe finito a causa della sua mancata maternità. “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto. A un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”, ha dichiarato a Belve l’insegnante di Amici.

Alessandra Celentano ha anche svelato per la prima volta un retroscena su una lite avuta con Maria De Filippi, ma non ha confessato chi sarebbe stata tra le due a fare il primo passo per la rappacificazione. “Non ci siamo parlate per un po’”, ha dichiarato la professoressa, specificando di non aver mai chiesto scusa a uno dei suoi allievi.

