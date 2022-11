L’attrice Diana Del Bufalo ha confessato di soffrire di un disturbo che è conosciuto come Coprolalia.

L’attrice e cantante Diana Del Bufalo, finita spesso al centro delle bufere mediatiche per alcune delle sue opinioni personali, ha confessato al Corriere della Sera di essere affetta da Coprolalia, una patologia con effetti simili a quelli della Sindrome di Tourette. “Ho un disturbo: la coprolalia l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali“, ha dichiarato Diana Del Bufalo.

Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo: la Coprolalia

L’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo ha confessato di soffrire di una strana patologia che più volte, in passato, l’avrebbe portata a dire frasi inadeguate in pubblico. Al Corriere della Sera, con cui la Del Bufalo si è confessata a cuore aperto, lei stessa ha rivelato anche alcuni retroscena sulla sua separazione da Paolo Ruffini, con cui avrebbe sognato di costruire un giorno una famiglia. “Ora abbiamo un bel rapporto. Io penso che vorrò diventare madre, un giorno, adesso no, manca un compagno. Con Paolo devo dire che la voglia mi era venuta”, ha confessato l’attrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG