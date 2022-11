Tiziano Ferro si è confessato a cuore aperto in vista dell’uscita del suo nuovo album e ha svelato alcuni retroscena sui suoi figli.

Tiziano Ferro ha svelato a FqMagazine alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata e per la prima volta ha parlato un po’ anche dei suoi due figli, Margherita e Andrés, adottati insieme a suo marito, Victor Allen. Tiziano Ferro ha confessato che sua figlia avrebbe un carattere molto forte e che lui temerebbe di ricevere un giorno una chiamata da parte delle sue insegnanti:

“Parlando con i miei amici della personalità che i bimbi dimostrano sin da piccolissimi, pensavo fosse luogo comune ma in realtà è vero, i figli fanno capire abbastanza presto qual è la loro personalità. Dico sempre che la ragazza ha già un carattere molto forte. Uno dei miei terrori più grandi era quello di ricevere la chiamata la scuola del preside ‘suo figlio è stato bullizzato’ e invece ho il terrore che mi chiamino dicendo che la bulla è lei! (ride, ndr) In compenso, non so come mai, lui (Andrés, ndr) lo immagino un pensatore, una persona che scrive libri con una personalità pacifica, traumatizzato da sua sorella!“, ha confessato il cantante.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro: la confessione sulla figlia

Oggi Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono più felici che mai per via della presenza, nelle loro vite, di Andrés e Margherita, i due figli che sono riusciti ad adottare un anno fa. Tiziano Ferro ha annunciato l’arrivo dei due bambini nella sua vita a mezzo social, ma da quel momento ha cercato di mantenere il massimo riserbo per proteggere la loro privacy.

A sorpresa il cantante – che ha realizzato il nuovo disco Il mondo è nostro – ha confessato che sua figlia avrebbe un carattere molto forte e che questo quasi lo spaventerebbe. In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più sulla sua vita con i figli e sulla sua vita privata, ma il cantante continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

