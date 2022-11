Edoardo Donnamaria è finito nell’occhio del ciclone per alcune frasi riguardanti la pandemia da Covid-19 che ha messo il mondo in ginocchio.

Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha finito per scatenare una bufera attirandosi contro l’indignazione generale per alcune sue affermazioni sulla pandemia da Coronavirus. Il concorrente ha minimizzato i danni provocati dalla pandemia affermando che sarebbero morti soprattutto anziani con patologie pregresse:

“Alla fine, dai oh, il Covid… hanno fatto un casino. Poi non è che sia successo chissà che, eh… Sono morte tante persone, ma sono morte molte più persone per l’influenza stagionale che per il Covid. Sono morti quasi tutti… tutta gente anziana con patologie, c’è che non è che non conti… (…) Ci sono le statistiche, non è che lo dico io. Il 90%, se non addirittura di più, erano tutti ultraottantenni, e sono tuttora ultraottantenni, con due/tre patologie pregresse. Che, per carità, non è che non contano niente, però muoiono anche per influenze o per altre cose“, ha dichiarato.

Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria: le frasi sul Covid

Una nuova bufera ha investito il GF Vip in queste ore a causa di alcune affermazioni fatte da Edoardo Donnamaria in merito alla pandemia da Coronavirus che, secondo lui, non avrebbe causato chissà quali danni. Secondo il concorrente a morire sarebbero stati soprattutto anziani con patologie pregresse e l’influenza stagionale avrebbe provocato più vittime di quanto non ne abbia fatti la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero.

La questione ovviamente ha suscitato la reazione degli utenti sui social che hanno replicato alle parole di Edoardo Donnamaria sottolineando quanto il Covid abbia causato morti e problemi di salute anche in pazienti giovani e senza alcuna patologia pregressa (senza contare i medici o il personale sanitario che hanno cercato di far fronte all’emergenza sanitaria).

