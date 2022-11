Marco Bellavia ha scatenato una bufera per aver detto che non avrebbe molestato Gegia e Cristina in quanto sarebbero state “le meno belle”.

Dopo quanto accaduto al GF Vip, Cristina Quaranta e Gegia sono tornate a parlare di Marco Bellavia affermando che alcune scene del programma sarebbero state tagliate e che lui avrebbe avuto atteggiamenti molesti nei loro confronti. Bellavia si è difeso finendo per aizzarsi contro l’indignazione del pubblico: il conduttore ha infatti affermato che non avrebbe toccato con un dito Gegia e Cristina perché non sarebbero state abbastanza belle.

“Si commentano da sole le cose. Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Oh, è vero, non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo. Vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere”, ha affermato a Casa Chi.

Marco Bellavia

Marco Bellavia contro Gegia e Cristina Quaranta

Cristina Quaranta ha confessato che Marco Bellavia avrebbe avuto con lei atteggiamenti “poco idonei” che però non sarebbero andati in onda mentre Gegia si è scagliata contro l’ex volto tv affermando: “Lui voleva fare cose nel letto con me, voleva fare cosacce!“.

Bellavia si è “difeso” dalle accuse delle sue ex coinquiline affermando che quanto da loro sostenuto non sarebbe vero in quanto loro non sarebbero “abbastanza belle” rispetto alle altre inquiline del GF Vip. La questione ovviamente non ha mancato di sollevare bufere in rete e in tanti si sono scagliati contro il conduttore per presunto body shaming contro le due ex concorrenti del reality show. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

