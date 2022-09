Al GF Vip Marco Bellavia si è sfogato per come lo starebbero trattando gli altri concorrenti e il pubblico social ha preso le sue difese.

Dopo aver mandato in nomination Marco Bellavia i concorrenti del GF Vip continuano a punzecchiare il concorrente che, secondo alcuni di loro, avrebbe avuto degli atteggiamenti ipocriti durante i suoi primi giorni di permanenza all’interno della Casa. Bellavia si è sfogato piangendo tutta la notte e nel frattempo, sui social, in tanti hanno preso le sue difese.

Marco Bellavia

Marco Bellavia in lacrime: lo scontro al GF Vip

I concorrenti del GF Vip non sembrano apprezzare i comportamenti di Marco Bellavia e in queste ore il concorrente ha dovuto vedersela con i giudizi impietosi di Gegia, Nikita e degli altri volti presenti all’interno della Casa. Quando ha provato a sfogarsi con Gegia in merito al suo senso di solitudine e di inadeguatezza all’interno della Casa, Bellavia si è sentito rispondere: “Non me ne frega niente adesso di te. Stai zitto oggi, stai zitto. Io te consiglio da psicologa, statte zitto. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare!”. Anche Nikita Pelizon è intervenuta contro di lui e ha messo in guardia Pamela Prati (a cui Marco Bellavia aveva fatto delle avance nelle scorse ore).

“Ci sono degli atteggiamenti che a me personalmente non sono piaciuti. Appena gli dai un attimo di attenzioni si attacca e inizia a cercare il contatto. Lo fa con tutti e non mi piace questa cosa. L’hai notato anche tu? Se hai dimostrato l’interesse per una persona, a me come donna non piace che lo fai con altri”, ha confessato Nikita all’ex stella del bagaglino. Il pubblico social ha preso le difese di Bellavia e in tanti si chiedono se la produzione del programma prenderà provvedimenti nei suoi confronti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG