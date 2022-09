Ilary Blasi avrebbe chiesto a Francesco Totti un oneroso mantenimento e la restituzione delle sue borse di lusso.

Il caso Totti-Blasi continua a tenere l’Italia col fiato sospeso e secondo le ultime news del Corriere della Sera la celebre conduttrice avrebbe chiesto all’ex marito 20mila euro di mantenimento più 18mila euro al mese come alimenti per i tre figli. La showgirl avrebbe richiesto inoltre la restituzione delle borse di lusso che il marito le avrebbe sottratto dopo che lei gli avrebbe rubato dei Rolex. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma secondo il Corriere la risposta di Totti sarebbe stata un secco “no”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la richiesta economica fatta a Totti

A causa di posizioni inconciliabili in merito alla loro separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti dovranno vedersela in tribunale (o almeno questo è quanto riporta il Corriere della Sera e i principali quotidiani). I due hanno annunciato la separazione a luglio scorso e di recente l’ex marito della conduttrice ha rilasciato una controversa intervista in cui ha affermato che lei lo avrebbe tradito e che gli avrebbe sottratto alcuni Rolex da una cassaforte. La conduttrice per ora ha preferito trincerarsi dietro il più assoluto silenzio e in tanti si chiedono se rilascerà qualche dichiarazione per smentire le voci in circolazione sul suo conto.

