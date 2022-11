Secondo il settimanale Chi Paolo Calabresi Marconi sarebbe ancora innamorato di Alessia Marcuzzi e intenderebbe riconquistarla.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato il loro addio circa un mese fa e, secondo il settimanale Chi, il produttore avrebbe numerose corteggiatrici. Nonostante questo sembra che Marconi sia ancora innamorato della noto conduttrice e, secondo il settimanale di Signorini, non si sarebbe arreso all’idea di riconquistarla. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi: l’ex marito intende riconquistarla

Dopo le voci in merito alla loro presunta crisi Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi – che hanno trascorso insieme le vacanze estive – hanno annunciato la loro separazione. I due erano sposati dal 2014 e vivevano a Roma insieme ai due figli avuti dalla conduttrice dalle sue precedenti relazioni.

Al momento non è dato sapere perché i due abbiano deciso di dirsi addio ma, secondo Chi, l’imprenditore e produttore non si sarebbe arreso all’idea di tornare insieme all’ex moglie e sarebbe ancora innamorato di lei. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti tra i fan si chiedono se ci sarà presto un nuovo amore per il noto volto tv.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG