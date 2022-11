Alessia Zelletta, sorella di Andrea Zelletta, ha raccontato via social il dramma dovuto alla sua interruzione di gravidanza al quinto mese.

La famiglia Zelletta sta vivendo un momento di grande tristezza a causa di ciò che è accaduto a Alessia Zelletta, sorella dell’ex gieffino Andrea Zelletta. La ragazza era al quinto mese di gravidanza ma in queste ore, a causa di alcuni problemi della sua bambina, ha dovuto abortire. Lei stessa ha raccontato il suo dolore via social scrivendo: “Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo. Super bellissima, sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo sempre”.

Andrea Zelletta: il dramma della sorella

Con uno straziante racconto via social Alessia Zelletta ha ripercorso le ultime ore in cui, dopo essersi recata in ospedale, ha dovuto dare alla luce la sua bambina senza vita. La sorella di Andrea Zelletta era al quinto mese di gravidanza e, alcuni mesi fa, aveva avuto la Toxoplasmosi. L’ex volto del GF Vip le ha espresso la sua vicinanza scrivendo: “Io con voi, non ce null’altro da aggiungere”. In tanti via social stanno esprimendo la loro solidarietà e la loro vicinanza a Alessia per quanto accaduto e sono in attesa di avere sue notizie.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG