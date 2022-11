La mamma di Giulia Salemi ha spiegato perché sua figlia ha un seno più piccolo dell’altro e il dramma che l’ha colpita quando era bambina.

Giulia Salemi non ha fatto segreto di avere una vistosa cicatrice sul seno e sua madre Fariba ha svelato a DiPiù che l’influencer avrebbe un seno più piccolo dell’altro (che non ha mai voluto far modificare con la chirurgia) a causa di un intervento subito per una massa tumorale avuta quando era bambina. “Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più. A Giulia, però, rimase una grande cicatrice e tuttora ha un seno più piccolo dell’altro. Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia”, ha rivelato Fariba Tehrani.

Giulia Salemi: il seno e l’intervento

Oggi Giulia Salemi è considerata una delle influencer più belle d’Italia e non sono molti quelli che hanno notato un piccolo difetto al seno dell’influencer. Lei stessa ha però svelato in passato di aver sofferto per il fatto che un suo seno sia più piccolo dell’altro e inoltre ancora oggi avrebbe la cicatrice dovuta all’intervento da lei subito quando era bambina a causa di una massa tumorale.

I suoi genitori si sarebbero accorti che qualcosa non andasse quando lei, ancora bambina, era solita tossire molto durante la notte. Fortunatamente il dramma è stato brillantemente superato dall’influencer, che oggi conserva la sua cicatrice con orgoglio e senza darle troppo peso.

