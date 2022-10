Giulia Salemi è una delle influencer più famose d’Italia ma, a suo dire, il suo passato non sarebbe stato tutto rose e fiori.

Oggi Giulia Salemi è considerata una delle influencer più famose e sensuali d’Italia e, nel corso della sua carriera, è persino arrivata terza finalista a Miss Italia. Nonostante questo la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha confessato al magazine Confidenze di aver vissuto grandi insicurezze per via del suo aspetto fisico fin da quando era bambina, e ha ammesso:

“Da piccola ero proprio bruttina,” ha dichirato, e ancora: “un po’ sovrappeso, pelosetta, con un monociglio nero che mamma mi impediva di sfoltire”.

Giulia Salemi

Giulia Salemi: la confessione sull’aspetto fisico

Oggi Giulia Salemi è considerata una delle influencer più belle d’Italia e in tanti quest’anno hanno lodato la sua straordinaria bellezza a GF Vip Party. Nonostante questo l’influencer ha ammesso di esser sempre stata insicura e forse proprio questo lato del suo carattere le avrebbe permesso di avvicinarsi a Pierpaolo Pretelli, modello da lei conosciuto nella casa del GF Vip e con cui oggi convive.

“Non volevo una storia, invece ho trovato l’uomo della mia vita. Mi ha conquistata con la bontà, la simpatia e il carisma. In più, rideva alle mie battute e nessuno lo aveva mai fatto. Insieme ci diamo sicurezza e ci divertiamo tanto con niente. Ora conviviamo e i miei lo adorano. Il matrimonio? Aspetto l’anello. Ancora non ho ricevuto la proposta ma tutto verrà al momento giusto”, ha rivelato a Confidenze Giulia Salemi, che oggi sembra essere più felice che mai accanto a Pierpaolo. In tanti si chiedono quando lui si deciderà finalmente a farle la fatidica proposta.

