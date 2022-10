Al GF Vip Antonella Fiordelisi si è scagliata contro una sua inquilina e è tornata a prendere le difese di Marco Bellavia.

Dopo l’ultima diretta del GF Vip si continua a respirare la tensione nella casa del reality show e in queste ore Antonella Fiordelisi si è sfogata con gli altri concorrenti facendo sapere che nominerà Gegia, colpevole secondo lei di non aver avuto alcune sensibilità nei confronti di Marco Bellavia (pur avendo studiato psicologia). A differenza di Ginevra e di Ciacci (costretti a lasciare il programma) contro Gegia non sono stati presi particolari provvedimenti al GF Vip.

“Io non dimentico tutte le cose che hanno fatto a Marco, anche se alcuni sono pentiti e altri no. Inizierò da quelli strafottenti come Gegia. Come mai si è messa a piangere quando è uscito Giovanni Ciacci e non si è messa a piangere per le cattiverie che ha detto a Marco?”, ha tuonato Antonella.

GF Vip: Antonella Fiordelisi contro Gegia

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Gegia per il suo comportamento con Marco Bellavia, a cui era persino arrivata a suggerire – in maniera alquanto aggressiva – di lasciare la casa del reality show perché era evidente che non stesse bene.

In queste ore, secondo indiscrezioni, l’Ordine degli psicologi della regione Lazio avrebbe aperto un’istruttoria contro Gegia, che quindi potrebbe essere radiata dall’albo proprio per il comportamento da lei avuto con l’ex concorrente del reality show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i telespettatori del programma si chiedono se ci saranno ulteriori provvedimenti per i concorrenti del programma.

