Barbara D’Urso ha commentato quanto accaduto al Grande Fratello Vip e il controverso caso di Marco Bellavia.

Marco Bellavia se n’è andato dal GF Vip dopo aver subito un crollo emotivo e aver subito il bullismo da parte degli altri concorrenti. A Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso, che ha spesso ospitato Bellavia nei suoi salotti tv, ha commentato quanto accaduto: “Uno il cuore o ce l’ha o non ce l’ha. Se uno ha questa indole questa è. E purtroppo per loro esce fuori. Io ne ho condotte di edizioni di Grande Fratello e so cosa succede là dentro. Lì dentro alla fine esce quello che sei. Come quando stai in barca, tanto amici, tanto adorati e alla fine esce tutto. Ti puoi nascondere quanto vuoi ma poi esce tutto. E alla fine con Marco sono uscite delle personalità...”, ha affermato la conduttrice.

Barbara D’Urso, ex conduttrice del GF Vip, ha espresso la sua opinione su quanto accaduto questi giorni a Marco Bellavia nella casa del reality show e ha preso le parti del concorrente. La produzione del reality show ha deciso di prendere provvedimenti dopo quanto accaduto, e che ha immancabilmente suscitato l’indignazione del pubblico da casa e sui social.

In queste ore anche Marco Bellavia ha rotto il silenzio via social, ma ancora non ha preso parola in merito al comportamento dei suoi ex compagni d’avventura che, ovviamente, sono stati bersagliati dagli utenti in rete. In tanti si chiedono se ci sarà un ulteriore chiarimento tra l’ex gieffino e i concorrenti del reality show nelle prossime puntate.

