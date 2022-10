Luisa Peterlongo, madre di Ginevra Lamborghini, è intervenuta via social prendendo le difese di sua figlia.

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini al GF Vip per via delle sue affermazioni su Marco Bellavia sua madre, Luisa Peterlongo, ha anzitutto espresso il suo dispiacere per l’ex concorrente e a seguire ha preso le difese di sua figlia, che secondo lei sarebbe stata esposta alla gogna mediatica e a minacce e insulti che non avrebbe meritato.

“Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali…gli stessi che si indignano e gridano “NO AL BULLISMO”. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia”, ha scritto su Twitter la madre di Ginevra.

Ginevra Lamborghini

Luisa Peterlongo difende la figlia Ginevra Lamborghini

Anche Luisa Peterlongo si è inserita nel dibattito social che ha visto protagonista in queste ore sua figlia Ginevra, accusata di bullismo nei confronti di Marco Bellavia (su cui ha detto proprio la frase: “merita di essere bullizzato”). La Peterlongo ha dichiarato di non voler giustificare il comportamento avuto da sua figlia ma ha anche precisato che, sui social, sarebbe stata vittima di un’ondata d’odio proprio da parte di coloro che, finora, hanno difeso Marco Bellavia.

“Mia figlia umiliata e messa sul patibolo, data in pasto agli squali. Senza vergogna”, ha scritto su Twitter, specificando che sua figlia sarebbe sconvolta e dispiaciuta per quanto accaduto. Il GF Vip ha deciso di squalificare Ginevra dopo il suo comportamento con Marco Bellavia mentre Ciacci – accusato delle stesse cose – è stato eliminato al televoto flash del programma.

