Il settimanale Chi ha paparazzato Tomaso Trussardi mentre si recava nella casa dell’ex moglie, Michelle Hunziker, e avrebbe trascorso lì la notte.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini sarebbe in atto un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo ex marito, Tomaso Trussardi, che è stato avvistato mentre si recava all’appartamento della showgirl a Milano (e lì, secondo il settimanale, avrebbe trascorso anche la notte). La notizia al momento non è stata confermata né smentita dai diretti interessati che hanno annunciato la loro separazione a inizio anno.

Michelle Hunziker e Trussardi: il ritorno di fiamma

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunceranno a sorpresa di essere tornati insieme? Il settimanale Chi ha avvistato l’imprenditore mentre si recava a casa della showgirl (che ha da poco annunciato che diventerà nonna del suo primo nipote) e in tanti si chiedono se i due confermeranno la questione. Dopo aver annunciato la loro separazione Michelle Hunziker e Trussardi hanno manifestato l’intenzione di continuare a mantenere rapporti pacifici anche per il bene delle loro due bambine, Sole e Celeste.

In seguito all’accaduto la showgirl è stata paparazzata per diversi mesi in compagnia del chirurgo Giovanni Angiolini, con cui la liaison sarebbe però naufragata. In tanti si chiedono se tra lei e Trussardi ci sia stato davvero un riavvicinamento e se sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi.

