Secondo il settimanale Chi un post pubblicato da Noemi Bocchi smentirebbe quanto detto da Totti sulla loro relazione.

Francesc Totti ha dichiarato al Corriere della Sera che lui avrebbe dato inizio alla sua liaison con Noemi Bocchi dopo la fine della sua unione con Ilary Blasi. In queste ore il settimanale Chi ha però fatto sapere che ci sarerebberodelle incongruenze nel racconto dell’ex Capitano poiché la stessa Noemi, a febbraio scorso, avrebbe pubblicato sui suoi canali social (rigorosamente tenuti privati) la foto di un mazzo di rose rosse e avrebbe scritto: “Tredici mesi con il mio amore”.

Francesco Totti

Totti e Noemi: l’indiscrezione di Chi

Secondo il settimanale Chi alcune cose non tornerebbero nel racconto di Totti in merito alla sua storia con Noemi e in particolare alle date sulla fine della sua storia con Ilary e sull’inizio della sua liaison con l’imprenditrice.

Un post pubblicato da Noemi Bocchi lascerebbe presupporre che lei e Totti fossero insieme già da 13 mesi nel febbraio scorso, e quindi la storia dell’ex Capitano con Ilary Blasi dovrebbe essere naufragata ufficialmente nel 2020 e non nel 2021 (come lui ha invece lasciato pensare nella sua intervista al Corriere della Sera). Al momento sulla questione non vi sono certezze e intanto, in queste ore, Ilary Blasi ha lanciato una stoccata contro l’ex marito che ha fatto il pieno di like sui social.

