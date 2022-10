Mentre Wanda Nara ha annunciato a mezzo social il loro addio, Mauro Icardi non sembra aver perso le speranze di tornare insieme a lei.

Nei giorni scorsi Wanda Nara ha condiviso un post sui social dove sembrava mettere in chiaro la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi che invece, stando a quanto da lui postato sui social, non sembra arrendersi all’eventualità di stare insieme a lei. Sui social il calciatore ha pubblicato numerose foto in cui è ritratto insieme a Wanda Nara e non ha mancato di inserire dell’emoticon a forma di cuore nella didascalia di ciascuna immagine.

Wanda Nara: Icardi insiste

Wanda Nara ha smesso da settimane di pubblicare foto in compagnia di Icardi e, dopo aver annunciato la loro separazione, ha avuto un botta e risposta al veleno proprio con il calciatore. Inaspettatamente Icardi – che non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione – sui social continua a pubblicare foto in cui è ritratto insieme alla manager e showgirl e in alcune di esse ha pubblicato anche delle emoticon a forma di cuore.

Intanto si vocifera che Wanda Nara abbia affittato una casa per conto suo a Istanbul e, secondo indiscrezioni, lei e Icardi affronteranno una difficile battaglia legale per stabilire come spartire il loro patrimonio e la custodia dei figli. Per adesso la manager e showgirl non ha rotto il silenzio sul gesto fatto dal marito via social e sulla questione tutto tace.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG