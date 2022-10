Un’ex compagna di scuola di Alfonso Signorini gli ha scritto una lettera anonima pubblicata dal suo settimanale.

Il conduttore Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera inaspettata da parte di un’ex compagna di scuola che ha anche confessato di esser stata innamorata di lui. Attraverso le pagine del settimanale il conduttore ha deciso di rispondere personalmente alla donna spiegandole cosa sarebbe cambiato in lui nel corso degli anni (anche a causa della sua carriera nel mondo dello spettacolo).

“Cara Emanuela, certo che mi ricordo. E sono bei ricordi. La vita non mi ha per niente cambiato. Sono rimasto un romantico sognatore, studioso per il tempo che mi concedo, con una riservatezza di fondo che mi porta a isolarmi forse un po’ troppo. Poi, per contrappasso, faccio il lavoro più esposto del mondo, che a volte favorisce il disincanto e un pizzico di cinismo. Tant’è. Ma, grazie al cielo, l’essere quel che siamo non rende mai superficiale la nostra leggerezza e le nostre malinconie non cedono (quasi) mai alla tristezza”, ha dichiarato il conduttore.

Alfonso Signorini: la lettera di un’ex compagna di classe

Il conduttore Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera a sorpresa da parte di un’ex compagna di classe che, oltre a ricordagli alcuni aneddoti del loro passato, gli ha anche confessato di esser stata innamorata di lui. Lo stesso Signorini a tal proposito ha risposto: “Ti abbraccio e… quanto alla tua cotta… beh, me ne ero accorto subito”.

Di recente il conduttore ha confermato la fine della sua lunga storia d’amore con Paolo Galimberti. Signorini ha fatto coming out con la sua famiglia quando era già adulto e ha svelato che in passato avrebbe avuto anche una fidanzata (con cui, a suo dire, sarebbe stato un disastro).

