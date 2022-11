Rosa Perrotta ha replicato contro alcuni haters che hanno criticato la sua forma fisica e quella di suo figlio Achille.

Come Ludovica Valli, anche Rosa Perrotta si è trovata in queste ore a dover far fronte agli haters, che l’hanno presa di mira per i suoi presunti chili di troppo. Molti detrattori non se la sono presa solo con l’influencer ma anche con il suo bambino, Achille, e a questo punto Rosa ha deciso di rispondere per le rime. “Ricevo ogni giorno commenti di una hater che da dellla grassa a me e ad Achi. Ma non ti vergogni?”, ha scritto l’influencer, che a seguire ha postato alcuni dei messaggi incriminati.

Rosa Perrotta Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta contro gli haters

Nelle ultime settimane Ludovica Valli ha replicato contro alcuni haters che hanno preso di mira sua figlia Anastasia, definendola “troppo grassa”. Lo stesso ha fatto Rosa Perrotta, che in queste ore si è sentita insultare per la sua forma fisica così come suo figlio, Achille. L’influencer ha deciso di rispondere per le rime e inoltre ha postato alcuni dei messaggi a lei inviati dall’hater, subito preso di mira da molti dei suoi fan.

Rosa Perrotta ha due figli, Domenico e Achille, nati dall’amore per Pietro Tartaglione. Di recente si è vociferato che i due stessero attraversando un periodo di crisi ma entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e in tanti si chiedono se torneranno a essere uniti come prima.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG