Nina Moric è stata ospite a Belve e ha fatto discutere i fan per alcune sue frasi sconnesse e contraddittorie.

Nina Moric è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve dove ha parlato del suo lavoro, dei suoi presunti abusi con i farmaci e del suo rapporto con il figlio Carlos e con l’ex marito, Fabrizio Corona. La showgirl ha anche suscitato la reazione della rete per via di alcune sue affermazioni che sarebbero state sconnesse e contraddittorie. “Dicono che sono malata di mente, ma nessun medico me lo ha mai diagnosticato”, ha dichiarato tra le altre cose la Moric, e ancora: “Non sono una bugiarda, oggi dico la pura verità. In passato mi sono creata delle verità parallele”.

Nina Moric

Nina Moric a Belve: la confessione

Nina Moric ha attirato l’attenzione su di sé durante la sua partecipazione a Belve, dove ha parlato di temi importanti e spesso finendo col contraddirsi. La showgirl ha negato anzitutto di essere mai stata di destra (nonostante in passato abbia manifestato il desiderio di candidarsi con Casapound). A seguire ha parlato del figlio Carlos Corona e del suo ex marito, Fabrizio Corona, con cui spesso ha litigato pubblicamente.

“Da mio figlio non me l’aspettavo. Non ho mai rubato nulla. La cosa più triste è che mi abbia attribuito un valore economico, come se valessi quei soldi. Carlos non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura del padre e come madre io non sento di aver sbagliato nulla”, ha dichiarato la showgirl, accusata dall’ex marito di avergli rubato 50mila euro. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

