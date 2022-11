La showgirl Loredana Lecciso avrebbe chiesto i danni a Romina Power dopo esser stata da lei diffidata.

Secondo il settimanale Nuovo Loredana Lecciso avrebbe dato mandato ai suoi legali di chiedere i danni a Romina Power, che di recente l’avrebbe diffidata dal nominarla nelle sue interviste tv. La vicenda – emersa durante l’intervista della Lecciso a Domenica In – ha sollevato il chiacchiericcio della rete e sembra che la compagna di Al Bano abbia deciso di dare pan per focaccia alla cantante anche per via di alcune sue vecchie dichiarazioni su Al Bano (che a suo dire proverebbe ancora qualcosa per lei).

Secondo indiscrezioni le cose andrebbero sempre peggio tra Romina Power e Loredana Lecciso e forse, molto presto, le due dovranno vedersela in tribunale. A quanto pare infatti la Lecciso avrebbe dato mandato ai suoi legali di chiedere i danni alla Power che, di recente, l’ha diffidata. “La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Albano. E pesa anche sulla sua “libertà professionale”: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata”, si legge sul settimanale Nuovo.

