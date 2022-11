Archiviato il suo matrimonio con Francesco Totti Ilary Blasi è stata avvistata in compagnia di un altro uomo.

Secondo il settimanale Diva e Donna ci sarebbe un nuovo cavaliere nella vita di Ilary Blasi: la conduttrice sarebbe stata paparazzata in un locale di Roma in compagnia di un uomo di nome Edoardo, di professione immobiliarista. Sembra che con i due fossero presenti anche alcune amiche della conduttrice e al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla relazione tra i due.

Ilary Blasi: il presunto nuovo cavaliere

Ilary Blasi ha un nuovo amore? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della conduttrice che, alcuni mesi fa, ha annunciato la fine della sua lunga e importante unione con Francesco Totti (padre dei suoi tre figli).

Lei e il misterioso cavaliere (di cui non si sa praticamente nulla) sarebbero stati avvistati durante una cena in un noto locale romano e in tanti si chiedono se la conduttrice presto o tardi confermerà la loro liaison. Dopo l’addio a Francesco Totti, Ilary Blasi ha manifestato il desiderio di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e per il momento non è dato sapere se i due stiano davvero insieme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG