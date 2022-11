Il personal trainer Lucas Peracchi, che per due anni è stato fidanzato con Mercedesz Henger, ha una nuova fiamma.

Al settimanale Nuovo Lucas Peracchi, personal trainer ed ex fidanzato di Mercedesz Henger, ha confessato alcuni dettagli sulla sua nuova storia d’amore con l’influencer Karen Eliana, con cui sembra aver ritrovato la serenità. Nella sua intervista Peracchi non ha perso occasione per scagliare una frecciatina alla sua ex, con cui le cose non sarebbero finite nel migliore dei modi. “A differenza di Mercedesz, Karen conosce il valore dei sacrifici, apprezza le piccole cose e poi è una casalinga da dieci e lode. Facciamo l’amore anche otto volte al giorno”, ha rivelato a Nuovo.

Lucas Peracchi e Karen Eliana: i retroscena

Lucas Peracchi si è fidanzato con una influencer di nome Karen Eliana e ha definitivamente archiviato la sua storia d’amore con l’ex naufraga Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger.

Madre e figlia avevano interrotto i rapporti durante la relazione di Mercedesz e Peracchi e più volte la stessa Eva aveva tuonato contro il personal trainer, affermando che fosse responsabile del suo allontanamento dalla figlia. Oggi le due sono riuscite a ritrovare un equilibrio e, a quanto pare, Mercedesz non avrebbe più alcun rapporto con il suo ex (con cui le cose non sono finite nel migliore dei modi).

