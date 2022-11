Nel confessionale del GF Vip Nikita Pelizon si è sfogata dopo il rifiuto subito da parte di Luca Onestini.

Al GF Vip Nikita Pelizon non ha nascosto di provare qualcosa nei confronti di Luca Onestini e, nelle ultime ore, si è dichiarata apertamente con il modello che però ha affermato di non ricambiare i suoi sentimenti. A seguire Nikita si è sfogata in confessionale senza trattenere le sue lacrime di delusione:

“Questa è la prima volta che mi espongo con un ragazzo. E cosa succede? Da dan! Questa è la prima volta che una persona mi dice che va con i piedi di piombo. Solitamente piaccio fisicamente e quindi poi vogliono conoscermi e gli piaccio anche dentro. Così poi ci iniziamo a frequentare con i ragazzi. Forse mi sono esposta e non è una cosa che faccio. E mi sono sentita… nella testa mi viene la parola rifiuto. Questa è una di quelle cose per cui chiamerei la mia migliore amica e ci parlerei per ore”, ha affermato.

Dopo oltre un mese di permanenza al GF Vip (dove finora aveva dimostrato di non provare particolare attrazione per nessuno dei presenti) Nikita Pelizon si è apertamente dichiarata a Luca Onestini, che però ha precisato di non provare nulla per lei. A seguire l’ex fidanzato di Ivana Mrazova è stato costretto a lasciare temporaneamente la casa del reality show perché risultato positivo al Coronavirus e, in tanti, si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lui e Nikita quando lui tornerà all’interno del programma: Per il momento sembra che l’influencer sia intenzionata a superare questo momento e a non pensare più al modello.

