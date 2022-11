Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono concesse un pomeriggio madre-figlia e una loro foto ha fatto il pieno di like sui social.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti saranno molto presto rispettivamente nonna e madre per la prima volta. Le due, che sono da sempre molto unite, hanno trascorso un pomeriggio all’insegna delle chiacchiere e del relax e sui social hanno condiviso una foto in cui sono ritratte insieme. “Chiacchiere, progetti e sogni di mamma e figlia”, ha scritto la showgirl svizzera nella didascalia alla foto.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: la foto

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono madre e figlia e anche migliori amiche: la stessa fidanzata di Goffredo Cerza ha svelato che sua madre sarebbe stata accanto a lei quando ha fatto il test che le ha svelato la sua gravidanza e Michelle Hunziker è stata coinvolte in molte delle scelte fatte dalla figlia in merito all’arrivo di quello che sarà il suo primo figlio (la cui nascita è prevista a gennaio).

La showgirl non ha nascosto la sua emozione nel diventare nonna per la prima volta e ha rivelato di essere più felice che mai per l’arrivo di un maschietto in famiglia. In tanti tra i suoi fan e tra quelli di Aurora non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del bambino e si chiedono quale sarà il nome scelto da lei e da Goffredo.

