Valerio Scanu ha fatto la sua proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcara e quindi ha fatto coming out per la prima volta. Al Corriere della Sera il cantante ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di ottenere visibilità svelando retroscena riguardanti la sua vita privata e ha confessato che per lui, Luigi, sarebbe semplicemente la persona che ama. In passato Scanu avrebbe avuto delle liaison – anche piuttosto durature – con delle donne. “Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out””, ha dichiarato il cantante, che convolerà a nozze nel 2023.

Valerio Scanu: la confessione sul coming out

Valerio Scanu è uscito allo scoperto con il professore siciliano Luigi Calcara, con cui ha intenzione di convolare a nozze nel 2023. I due sono più felici che mai e al Corriere della Sera Scanu ha svelato anche alcuni retroscena in merito al fatidico sì e di come avrebbe reagito la sua famiglia (il padre del cantante è scomparso nel 2020 a causa del Covid). “Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è una donna di spirito e le ha risposto: “Infatti lui ti ha lasciato”.

Scanu e il professore si frequentano dal 2020 e Scanu ha confessato che Luigi gli ricorderebbe suo padre: “E’ un uomo riservato, semplice, molto buono” , ha detto ancora, definendolo “una persona di cuore, di sani principi“.

