Il celebre attore Rocco ha svelato di volersi ritirare dal cinema e ha rivelato che lui e Totti soffrirebbero dello stesso tipo di dipendenza.

A Belve il celebre attore di cinema pe soli adulti, Rocco, ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera, annunciando il suo ritiro e tirando in ballo l’ex Capitano della Roma Francesco Totti che, secondo lui, non riuscirebbe a contenersi nell’avere rapporti intimi. “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal s*sso…”, ha confessato l’attore al salotto tv di Francesca Fagnani. Totti replicherà alle sue parole?

Rocco Siffredi

Rocco: le parole su Totti

Il celebre attore Rocco ha deciso di dire addio al cinema osé e, dopo anni di terapia, ha confessato di soffrire ancora dei suoi problemi di dipendenza, problemi che, a suo dire, condividerebbe anche Totti.

L’ex Capitano, reduce dalla separazione da Ilary Blasi, è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Negli scorsi mesi sono circolate numerose indiscrezioni in merito ai suoi presunti tradimenti, ma nessuna di queste ha trovato conferma. In tanti sono in attesa di sapere se l’ex Capitano replicherà alle parole dell’attore o se lascerà cadere questa ennesima indiscrezione nei suoi confronti senza dare alcuna spiegazione.

