L’ex volto del GF, Marina La Rosa, ha confessato perché non avrebbe rapporti intimi con un partner da ormai diverso tempo.

Marina La Rosa è nota a tutti come l’ex Gatta Morta del primo Grande Fratello ma, con grande stupore dei fan, lei stessa ha svelato che ormai da diversi anni non avrebbe liaison romantiche né partner occasionali. L’ex gieffina ha infatti confessato che non troverebbe la persona giusta: “Per me l’organo principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”, ha dichiarato a I Lunatici di Rai Radio 2.

Marina La Rosa: la confessione sui rapporti intimi

Dopo la separazione dal padre dei suoi figli, Marina La Rosa ha deciso di attraversare un periodo da single in attesa di trovare una persona adatta a lei ma, a quanto pare, la persona giusta stenterebbe ad arrivare.

“Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché”, ha confessato l’ex Gatta Morta del GF Vip, che è stata legata per molti anni a Guido Bellitti (padre dei suoi figli, Gabriele e Andrea). Marina La Rosa riuscirà a trovare la persona giusta per lei? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì e sono curiosi di saperne di più.

