Ivana Mrazova si è sfogata via social e ha confessato i retroscena del periodo buio da lei vissuto negli ultimi due anni.

Ivana Mrazova negli ultimi due anni è stata sempre più assente dai social e non è praticamente mai apparsa in tv. La modella ha confessato in queste ore che si sarebbe affidata a uno psicologo dopo che, nel 2020, ha perso suo padre e a seguire ha visto naufragare la sua importante storia con Luca Onestini. “Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto”, ha confessato la modella in un post via social.

Ivana Mrazova: il dramma

Dopo la morte di suo padre e la fine della sua storia d’amore con Luca Onestini, Ivana Mrazova ha trascorso un lungo periodo di “latitanza” dai social e, nelle ultime ore, la stessa modella ha confessato di aver voluto dedicare del tempo a sé stessa e alla sua salute mentale. Ivana ha quindi consigliato ai suoi fan nella sua stessa situazione di affidarsi a degli esperti: “Se non stiamo bene nella nostra testa dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte o in parti sbagliate”, ha scritto in un post via social.

Nei giorni scorsi proprio il suo ex, Luca Onestini, ha parlato della sua separazione da Ivana e dei motivi che li hanno indotti a dirsi addio dopo quasi 4 anni d’amore. Oggi i due sembrano aver trovato il modo di avere un rapporto pacifico e tanti si chiedono se prima o poi torneranno insieme.

