Enrico Montesano è stato immediatamente espulso da Ballando con le Stelle dopo che, durante le registrazioni dello show, ha indossato una t-shirt della Decima Mas. Sua moglie, Teresa Trisorio, è intervenuta pubblicamente sulla vicenda affermando a La Stampa:

“Mio marito ha una collezione di magliette che spaziano dall’Urss alla Cina di Mao e lui non si è mai sognato di essere filosovietico e Maoista. E c’era anche questa, che peraltro si vende nei negozi. Quando l’ho vista sinceramente mi sono stupita, mi sono detta, adesso figurati che succede, se ne poteva mettere un’altra. Invece nessuno ha detto niente. Poi il caos”.

Enrico Montesano e la maglietta: parla la moglie

Teresa Trisorio è intervenuta pubblicamente in difesa di suo marito Enrico dopo quanto accaduto a Ballando con le Stelle, dove Montesano ha sfoggiato una t-shirt della Decima Mas scatenando una marea di polemiche (e finendo con l’essere espulso immediatamente dal programma tv).

La moglie dell’attore ha difeso la sua buona fede affermando che avrebbe anche t-shirt di altre matrici politiche e, quanto alla denuncia fatta scattare da Selvaggia Lucarelli (giurata del programma) ha detto: “Mi è stato detto che la giurata Selvaggia Lucarelli, che ha fatto scoppiare il caso, era stata bersagliata con messaggi sempre social nei quali la si accusava di tacere perché interna al programma. Invece no, lei ha subito denunciato. È vero che avrebbe potuto condividere con gli autori prima di mettere tutto in chat ma è andata così”, ha ammesso a La Stampa. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

