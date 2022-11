La cantante Emma Marrone si è scagliata contro l’Italia per le leggi in materia di fecondazione e adozioni da single.

Emma Marrone ha rilasciato un’intima intervista a Vanity Fair dove ha affrontato un tema a lei molto caro, ossia quello dei diritti femminili. La cantante ha dichiarato che l’Italia sarebbe per lei un paese retrogrado perché non sarebbe permesso alle donne di avere figli come madri single. La cantante ha anche svelato di aver conservato il suo tessuto ovarico (in passato è stata operata per un tumore).

“Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto”, ha tuonato la cantante.

Emma Marrone

Emma Marrone: la fecondazione assistita

Emma Marrone è riservatissima sulla sua vita privata da quando, circa 10 anni fa, ha avuto una storia con Stefano De Martino durante la sua partecipazione a Amici. Per la prima volta la cantante si è sbilanciata sul tema della maternità in un’intervista a Vanity Fair e ha svelato di aver fatto conservare del tessuto ovarico (forse in previsione, un giorno, di avere un figlio anche come madre single).

“Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo? In Italia, poi, un uomo studia e può raggiungere una posizione di potere, una donna fatica il doppio e viene messa in dubbio alla prima maternità. Questa, ripeto, è violenza”, ha tuonato la cantante nella sua intervista a Vanity Fair, che ha subito fatto il pieno di like da parte delle tante che la pensano come lei.

