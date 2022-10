Sui social Francesco Totti ha condiviso il primo video dove lo si vede stare al fianco di Noemi Bocchi e scatenarsi con lei in discoteca.

A pochi giorni dalla frecciatina della sua ex moglie, Ilary Blasi, Francesco Totti ha deciso di non nascondersi più e in queste ore sui social ha condiviso un video (realizzato da Alex Nuccetelli) in cui lo si vede sedere al fianco di Noemi Bocchi durante una serata in discoteca in compagnia di altri amici. L’ex Capitano ha confermato la liaison con Noemi ma finora non aveva mai condiviso alcun video dove lui e la donna erano ritratti insieme. La storia tra i due, secondo indiscrezioni, proseguirebbe da quasi un anno.

Francesco Totti

Francesco Totti: il primo video con Noemi

Francesco Totti fa sempre più sul serio con Noemi Bocchi e dopo lo scoop sugli anelli nelle ultime ore ha deciso di mostrarsi proprio in compagnia della sua fascinosa nuova fiamma, senza nascondersi più. I due sono stati immortalati da Alex Nuccetelli mentre festeggiavano in discoteca e nelle immagini si vede Totti seduto con la nuova fiamma al suo fianco, intenta a ballare a ritmo di musica.

Al momento invece sembra che Ilary Blasi sia sparita dal radar dei social. La conduttrice alcuni giorni fa aveva scagliato una frecciatina a mezzo social contro l’ex marito e aveva ironizzato sul suo presunto “furto di Rolex”. Totti, interrogato da Striscia in merito alla questione, aveva preferito glissare e sembra che tra lui e Ilary oggi regni il gelo più totale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG