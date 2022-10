Tra Giulia Salemi e Giovanni Ciacci non corre buon sangue e l’influencer ha scagliato una frecciatina infuocata contro l’ex volto del GF Vip.

Giovanni Ciacci ha riservato parole poco gentili nei confronti di Giulia Salemi e lei gli ha reso pan per focaccia nella sua ultima intervista a Vanity Fair, dove ha detto: “Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo. Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta”.

Giulia Salemi

Giulia Salemi contro Giovanni Ciacci

In una delle sue ultime interviste Giovanni Ciacci ha definito Giulia Salemi (così come altri suoi colleghi, tra i quali Tommaso Zorzi) delle “meteore” destinate presto a scomparire. L’influencer italopersiana gli ha risposto per le rime visto che, proprio di recente, Ciacci è stato eliminato dal GF Vip (per il caso Bellavia) mentre lei è orgogliosamente al timone di GF Vip Party. Ciacci si scuserà per quanto affermato su Giulia Salemi? In tanti sono curiosi di saperne di più e, intanto, tutto sembra procedere liscio come l’olio per l’influencer, che si vocifera che presto potrebbe convolare a nozze con il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

