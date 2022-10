L’investigatore privato Ezio Denti, ingaggiato da Ilary Blasi per scoprire se Totti la stesse tradendo, ha svelato alcuni retroscena shock sull’ex coppia.

Ezio Denti, investigatore privato che sarebbe stato ingaggiato da Ilary Blasi e ancora prima dai genitori di Yara Gambirasio, ha confessato al settimanale Nuovo Tv di essere convinto che Francesco Totti sia ancora innamorato della conduttrice. “Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perchè sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa“, ha dichiarato l’investigatore.

Ilary Blasi: l’investigatore privato su Totti

Secondo l’investigatore privato Ezio Denti è possibile che Francesco Totti sia ancora innamorato di Ilary Blasi e che abbia dato inizio alla sua storia con Noemi Bocchi solo perché sentiva che tra lui e la conduttrice ormai le cose non andassero per il verso giusto.

Nelle ultime ore l’ex Capitano (che è stato avvistato con un anello al dito identico a quello portato dalla Bocchi) ha postato una story in cui si è mostrato per la prima volta proprio in compagnia della sua nuova fiamma, ma in tanti credono che la sua sia soltanto una “strategia” per suscitare una reazione nell’ex moglie che, nel frattempo, lo ha preso in giro sempre attraverso i social per via della storia dei presunti Rolex rubati. In tanti sono in attesa di saperne di più sulla questione e molti sperano anche che Totti e Ilary stupiscano tutti annunciando il loro ritorno di fiamma (anche se, per il momento, tra i due sembra regnare il gelo).

