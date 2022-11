Il cantante Valerio Scanu ha sorpreso tutti con il suo inatteso coming out e una romantica proposta di matrimonio.

In queste ore sta facendo il giro dei social un video in cui si vede il cantante Valerio Scanu chiedere la mano al suo compagno, il professore Luigi Calcara. I due, con tutte le probabilità, convoleranno a nozze durante il 2023 e per la prima volta il cantante si è deciso a uscire allo scoperto facendo coming out con il grande pubblico.

Valerio Scanu: la proposta di matrimonio

Valerio Scanu sposerà il professore di Ingegneria elettronica Luigi Calcara, attualmente residente a Roma (dove insegna presso l’Università la Sapienza). Il compagno del cantante è di origine siciliana, ma non è dato sapere dove e quando i due si siano conosciuti. Scanu è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata ed è la prima volta che fa coming out con i fan. In tanti sui social hanno reagito con gioia ed emozione alla notizia del suo matrimonio e non vedono l’ora di saperne di più.

Nel video circolato nelle ultime ore si vede il cantante mettersi in ginocchio e fare la proposta di matrimonio al suo compagno, che ha risposto “sì”.

