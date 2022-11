Miriam Leone ha svelato per la prima volta i retroscena sul suo primo incontro con il marito, Paolo Carullo.

Miriam Leone e Paolo Carullo hanno da poco festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e l’attrice, ospite a Verissimo, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo primo incontro col marito, avvenuto a una festa organizzata da amici in Toscana. I due sarebbero stati gli unici due siciliani presenti all’evento e proprio l’amore per la Sicilia avrebbe fatto scoccare tra loro la scintilla.

“Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, ha confessato l’attrice.

Miriam Leone: il primo incontro con Paolo Carullo

Miriam Leone è sempre stata molto riservata in merito alla sua storia d’amore con Paolo Carullo ma a Verissimo, per la prima volta, l’attrice ha svelato alcuni retroscena sulla loro liaison, a partire da come tutto è cominciato.

La scintilla tra lei e Carullo sarebbe scoccata a una festa di amici e, dopo appena un paio d’anni d’amore, i due hanno deciso di sposarsi nella loro amata Sicilia (lei è originaria di Palermo, lui di Caltagirone). Oggi in tanti si chiedono se la coppia abbia intenzione di allargare presto la famiglia ma l’attrice, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, per il momento ha preferito non sbilanciarsi sulla questione.

