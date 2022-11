Stefano De Martino ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Belen Rodriguez e ha rivelato se avranno o no un altro figlio.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano aver trovato un nuovo equilibrio e oggi i due sembrano finalmente sereni accanto ai piccoli Santiago e Luna Marì. A Che c’è di nuovo, programma condotto da Ilaria D’Amico, Stefano ha svelato alcuni retroscena sulla “famiglia allargata” costruita insieme alla showgirl argentina e ha risposto alle ipotesi in merito all’arrivo di un terzo bebè. “Io ne ho fatto solo uno, ma presto e ho ancora tempo”, ha dichiarato Stefano che, al momento, non sembra impazientie di avere un altro figlio insieme a sua moglie.

Stefano De Martino: la risposta sul terzo figlio

Oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la felicità accanto ai piccoli Santiago (nato dal loro amore) e Luna Marì (avuta dalla showgirl argentina e Antonino Spinalbese). La storia tra i due è stata caratterizzata da diversi tira e molla ma oggi sembrano aver finalmente trovato un equilibrio e chissà, forse un domani stupiranno tutti annunciando l’arrivo di un terzo figlio. Al momento Stefano non sembra impaziente di allargare la famiglia e si è detto felice per ciò che già avrebbe nella sua vita.

“Quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona – ha dichiarato Belen a Verissimo – E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”.

