Chiara Ferragni ha replicato alle accuse in merito alla sua visita privata in un museo che ha fatto sì alcune persone restassero fuori.

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Chiara Ferragni per il controverso caso del Museum of Dreamers di Milano, dove l’influencer ha fatto una visita privata nei giorni scorsi. Alcune persone in attesa al museo – che già avevano acquistato i biglietti – sono state quindi invitate a lasciare il posto e la vicenda è presto rimbalzata sui social, scatenando un putiferio. Vedendosi consegnare il tapiro di Striscia, l’influencer ha risposto ironica:

“Dovevi farmelo glitterato”, e ancora: “Quello che è successo non è colpa nostra. Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sul sito. L’errore è stato del museo, dovreste darlo a loro il Tapiro. Mi spiace per le persone rimaste fuori, che comunque sono state rimborsate”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: il tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Chiara Ferragni ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia per la sua visita privata al Museum of dreamers di Milano (a cui si era recata in visita con alcuni amici e i figli). L’influencer ha scaricato la responsabilità dell’accaduto sul museo che effettivamente, in queste ore, ha rilasciato un comunicato di scuse in cui si legge:

“Questo è un servizio che noi offriamo a qualsiasi privato e/o azienda. A causa di un nostro errore interno, l’orario delle 18 risultava ancora disponibile online, contando un totale di 16 prenotazioni. Ci siamo scusati con chi ha atteso spiegando fin da subito l’inconveniente e abbiamo rimborsato sul momento chi ha deciso di non attendere. Museum of Dreamers si assume comunque la propria responsabilità come organizzatore dell’accaduto”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

