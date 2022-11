Pamela Prati ha annunciato di essere risultata positiva a Covid-19. Dopo la sua eliminazione al GF Vip aveva baciato Bellavia e Signorini.

Pamela Prati è risultata positiva a Covid-19 e lo ha annunciato lei stessa a mezzo social. In tanti si chiedono quali saranno le sorti degli altri volti presenti al programma tv visto che, durante l’ultima diretta, Pamela Prati li aveva baciati praticamente tutti all’annuncio della sua eliminazione. Nei giorni scorsi anche Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono risultati positivi a Covid-19.

Pamela Prati ha annunciato in queste ore di essere risultata positiva al Coronavirus. La showgirl avrebbe avuto alcuni sintomi della malattia ma, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. In tanti tra i fan del programma sono preoccupati anche per gli altri vip presenti al reality show e che, durante l’ultima diretta, erano stati baciati proprio dall’ex Stella del Bagaglino (che è stata eliminata).

Anche il conduttore Alfonso Signorini aveva ricevuto un caloroso bacio da parte della showgirl, così come Marco Bellavia. In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda e se il GF Vip, a causa della questione, sarà costretto a chiudere anticipatamente i battenti per questa settima edizione.

