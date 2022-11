L’influencer Taylor Mega ha svelato di aver avuto delle liaison con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Taylor Mega, famosa per i suoi innumerevoli flirt, ha confessato alcuni retroscena sulle liaison da lei avute con Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Donà. Stando a quanto confessato dalla Mega a Turchesando lei sarebbe l’unica donna che De Pisis abbia mai amato, invece per quanto riguarda Sofia Giaele avrebbero avuto una liaison in Sicilia nel 2021 (mentre lei era già sposata con Bradford Beck).

Taylor Mega

Taylor Mega: la confessione su De Pisis e Sofia Giaele

Taylor Mega ha svelato al programma radiofonico Turchesando di aver avuto delle liaison con due degli attuali concorrenti del GF Vip. Lei e Alberto De Pisis avrebbero vissuto una relazione di un paio di mesi e, secondo l’influnecer, lei sarebbe stata l’unica donna con cui lui ha avuto un rapporto.

“Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato”, ha ammesso. Quanto a Sofia Giaele, sposata con Bradford Beck, Taylor Mega ha rivelato di aver avuto una relazione con lei durante una vacanza in Sicilia. “Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”, ha ammesso. I due confermeranno le sue indiscrezioni?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG