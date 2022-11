Tiziano Ferro è tornato a scagliarsi contro Fedez per il verso incriminato del suo brano Tutto il contrario.

Tiziano Ferro è tornato a scagliare una frecciatina infuocata al rapper Fedez che, nel 2011, lo citava nel suo brano Tutto il contrario con quello che secondo lui sarebbe stato un verso omofobo. “Io ho perdonato e vado avanti”, ha dichiarato il cantante di Latina a Leggo, e ancora: “Ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza. E io parlo di me, di quello che ho subìto e delle offese che continuerò a ricevere ascoltandolo quando qualcuno lo suona, perché quel brano non è stato ritirato dal mercato”.

Tiziano Ferro: la stoccata a Fedez

Tiziano Ferro ha scagliato una frecciatina infuocata contro il rapper Fedez con cui ormai da più di 10 anni non corre buon sangue. Il cantante di Latina è tornato a ribadire la sua antipatia verso il collega che, nel 2011, citava il suo coming out nel suo brano Tutto il contrario affermando: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”.

In seguito alle polemiche dovute a quanto affermato da Ferro nei suoi confronti, il marito di Chiara Ferragni ha replicato affermando: “Quello che volevo dire nella canzone è che le preferenze s**suali sono accessorie al mio giudizio verso l’artista, poi lo condisco con una scrittura dissacrante come è quella di un ragazzo di 19 anni. Penso negli anni di aver dimostrato che io e l’omofobia viaggiamo in parallelo e non ci incontriamo mai”.

