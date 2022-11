Sabrina Ferilli ha deciso di replicare personalmente a un commento shock inviato contro di lei da un hater sui social.

Sabrina Ferilli non è certo tipa da mandarle a dire e, in queste ore, lo ha dimostrato via social. Un detrattore dell’attrice le ha scritto (taggandola): “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande”. L’attrice romana ha risposto serafica: “Grazie, ho imparato da tua madre”. La sua risposta ha fatto il pieno di like da parte dei fan e in tanti hanno preso le sue difese contro lo sfortunato detrattore.

Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli contro l’hater: le parole

Sabrina Ferilli ha replicato contro un hater che, in queste ore, si è scagliato contro di lei a mezzo social. La risposta dell’attrice ha fatto il pieno di like da parte dei fan, che hanno lodato la sua grinta e la sua risposta infuocata.

Di recente l’attrice è balzata agli onori delle cronache per alcune sue confessioni sul rapporto con il marito, Flavio Cattaneo, con cui la storia d’amore sembra procedere a gonfie vele dopo ben 11 anni di matrimonio. L’attrice ha anche confessato perché, nonostante abbia provato a lungo, non sia riuscita ad avere figli e abbia deciso di trovare la sua serenità anche senza essere diventata madre.

