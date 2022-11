L’influencer Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato via social la nascita del loro primo bambino, Thiago.

Con enorme entusiasmo Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato via social la nascita del loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare Thiago. La coppia ha ricevuto una valanga di messaggi di congratulazioni da parte dei fan e in tanti sono in attesa di saperne di più sull’inizio della loro nuova vita a tre.

Chiara Nasti: è nato il primo figlio con Zaccagni

Chiara Nasti ha annunciato via social la nascita del suo primo bebè, nato dall’amore per Mattia Zaccagni (il calciatore da lei conosciuto pochi mesi prima di restare incinta). L’influence durante questi mesi è stata spesso travolta dalle polemiche per come ha scelto di raccontare la gravidanza via social, dai chili di troppo al gender reveal party allo Stadio Olimpico. Nonostante questo Chiara Nasti si è detta immune alle critiche e chissà se ora, con il piccolo Thiago tra le braccia, l’influencer riuscirà a guardare avanti e a superare le bufere nei suoi confronti.

Intanto, sui social, in moltissimi hanno fatto le congratulazioni a lei e Zaccagni per l’arrivo del loro bebè e non vedono l’ora di sapere quando la coppia convolerà finalmente a nozze.

