Emma Marrone ha commentato la notizia circolata nelle ultime ore e riguardante il numero degli abitanti sul pianeta terra, giunto a 8 miliardi. “È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla terra. E ce ne fosse uno che si fidanza con me”, ha scritto ironica la cantante nel suo post via social, che ha ottenuto il pieno di like da parte dei fan.

Emma Marrone: la battuta sui social

Emma Marrone ha ironizzato via social sulla sua vita privata e, in particolare, sul suo essere single. Da oltre (dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino) 10 anni infatti la cantante non si mostra in compagnia di un partner.

Nei giorni scorsi Emma è balzata agli onori delle cronache per il suo sfogo conto lo Stato Italiano, che impedirebbe alle donne di adottare in quanto madri single. La cantante ha anche svelato di aver fatto conservare il suo tessuto ovarico e in tanti si chiedono se un giorno stupirà i suoi fan annunciando importanti novità per quanto riguarda la sua vita privata.

